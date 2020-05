Nie dostał kredytu, więc postanowił „coś sobie ukraść”

64-latek z Olsztyna, będąc w Szczytnie usiłował ukraść dwie czerwone proszkowe gaśnice. Został jednak ujęty przez pracownika ochrony. Gdy na miejsce przyjechali szczycieńscy policjanci okazało się, że mężczyzna ma na swoim koncie więcej przewinień.

We wtorek 5 maja przed godz. 17:00 oficer dyżurny szczycieńskiej komendy otrzymał telefon od pracownika ochrony jednego ze sklepów położonych na terenie miasta. Mężczyzna powiedział, że ujął znanego mu z wcześniejszych interwencji 64-latka, który niósł pod pachami dwie czerwone proszkowe gaśnice. Ochroniarz podejrzewał, że przedmioty te mogły pochodzić z kradzieży. Na miejsce zgłoszenia pojechali policjanci z referatu patrolowo - interwencyjnego, którzy zastali zgłaszającego i 64-letniego mieszkańca Olsztyna.

W rozmowie z policjantami ujęty 64-latek najpierw tłumaczył, że gaśnice dostał od kolegi, jednak nie pamiętał jak on się nazywa. Funkcjonariusze nie dali wiary jego słowom. Zwrócili też uwagę na to, że 64-latek posiada przy sobie również dwie torby foliowe wypełnione jakimiś dokumentami. Wtedy wyszła na jam prawda dotycząca gaśnic. Gdy policjanci sprawdzili zawartość toreb okazało się, że były tam różnego rodzaju pisma urzędowe. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna dokonał kradzieży dokumentów z jednego z urzędów położonych na terenie miasta. Zaraz po tym udał się do banku i próbował zaciągnąć kredyt, jednak pracownice mu odmówiły, gdyż nie posiadał dowodu osobistego. Rozzłoszczony tym 64-latek swoje zdenerwowanie rozładował na pobliskim bankomacie, który uszkodził. Następnie postanowił, że „coś sobie ukradnie”. I wtedy jego „łupem” padły właśnie te dwie czerwone gaśnice.

Szczycieńscy policjanci zatrzymali 64-letniego mieszkańca Olsztyna i zabezpieczyli skradzione przedmioty. Podziękowali również pracownikowi ochrony za czujność, współpracę i ujęcie sprawcy kradzieży.

64-latek w chwili zatrzymania był trzeźwy. Usłyszał już zarzuty, do których się przyznał. Teraz o dalszym jego losie zadecyduje sąd.

