Wyłudził pieniądze na swój pogrzeb

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie zatrzymali 62-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna wyłudził pieniądze od bliskich, najpierw na leczenie, a następnie wymyślił, że umrze i chce być skremowany.

Sprawa miała miejsce w sierpniu 2012 roku, wówczas 54-latek wymyślił chorobę śmiertelną, a następnie swój pogrzeb. Mężczyzna wysyłał smsy z innego telefonu do swoich bliskich z prośbą o pieniądze na leczenie, a następnie wymyślił, że wyłudzi środki finansowe na swoją kremację. Łącznie wyłudził ponad 6 tys. zł.



Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w 2017 roku zarządził poszukiwania mężczyzny, który ukrywał się przed organami ścigania. Podejrzany nie odbierał korespondencji i nie stawiał się na wezwania prokuratury.



Wczoraj kiedy przyleciał z Niemiec do Polski, wpadł w ręce funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podczas odprawy na lotniczym przejściu granicznym Mazury w Szymanach, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie potwierdzili, że poszukuje go warszawki wymiar sprawiedliwości. W związku z powyższym zatrzymali poszukiwanego i po sporządzeniu stosownej dokumentacji przekazali mężczyznę policjantom ze Szczytna.



Decyzją sądu 62-latek najbliższe 14 dni spędzi w areszcie.