Ukradł dziadkowi Cinquecento i dachował. Auto spłonęło

Szczycieńscy kryminalni zatrzymali 22-latka, który dokonał kradzieży pojazdu marki Cinquecento o wartości 2 000 złotych. Mężczyzna nie posiadając uprawnień do kierowania, jeszcze tej samej nocy, dachował w Pasymiu. W wyniku zdarzenia pojazd spłonął doszczętnie. Okazało się, że skradziony Fiat należał do jego dziadka, który następnego dnia rano zgłosił jego kradzież.

W czwartek w nocy z 16 na 17 stycznia br., około godziny 1:30 oficer dyżurny szczycieńskiej komendy otrzymał niepokojące zgłoszenie. W słuchawce telefonu usłyszał „wypadek, Pasym PKP” po czym zgłaszający rozłączył się. Pomimo kilkukrotnej próby nawiązania z nim kontaktu, telefon nie odpowiadał.



Na miejsce zgłoszenia natychmiast udał się patrol interwencyjny. Funkcjonariusze zastali wywrócony na łuku drogi pojazd, który stał w płomieniach. Okazało się, że w samochodzie ani też przy nim, nie było ani kierowcy ani pasażerów. Obecni na miejscu strażacy ugasili pożar. Cinquecento spłonęło doszczętnie.



Rano w szczycieńskiej jednostce policji zjawił się zaniepokojony 63-letni mężczyzna, który zgłosił kradzież Fiata Cinquecento. Oficer dyżurny natychmiast powiązał fakty

i potwierdził, że pojazd, który spłonął w nocy należał do niego. Mieszkaniec gminy Jedwabno złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i wycenił wartość pojazdu na kwotę 2000 złotych.



Szczycieńscy kryminalni w toku podjętych czynności, jeszcze tego samego dnia, ustalili sprawcę kradzieży. Okazało się, że był nim 22-letni wnuczek mężczyzny. Został on zatrzymany i usłyszał już zarzuty. Śledczy potwierdzili, że nie posiadał on uprawnień do kierowania.



W trakcie przesłuchania oświadczył, że „zachciało mu się do sklepu a nie chciał nikogo budzić” więc ukradł dziadkowi kluczyki i wyjechał z podwórka. Jechał za szybko, stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Kiedy 22-latek wyszedł z auta, stanęło ono w płomieniach. Chłopak tak się wystraszył, że uciekł z miejsca zdarzenia i zadzwonił na policję informując o wypadku.



Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Zgodnie z kodeksem karnym „art. 288&1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.