Kradł markowe perfumy. Tłumaczył się, że za dużo wypił

Zarzut kradzieży perfum o wartości blisko 600 zł usłyszał mieszkaniec Szczytna. Do przestępstwa doszło na terenie jednej ze szczycieńskich drogerii.

We wtorek (07.01.2020 r.) oficer dyżurny szczycieńskiej jednostki policji został poinformowany o kradzieży perfum do której doszło na terenie jednej ze szczycieńskich drogerii. Funkcjonariusze w rozmowie z pracownikiem sklepu ustalili, że mężczyzna po tym jak schował perfumy w rękawie bluzy wyszedł ze sklepu nie uiszczając opłaty za kosmetyki. Po kilkunastu minutach zatrzymany został mężczyzna, który odpowiadał rysopisowi podanemu przez pracownika sklepu. W wyniku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez 38-latka policjanci zabezpieczyli skradzione perfumy. Dodatkowo na potrzeby prowadzonego postępowania zabezpieczono zapis materiału wizyjnego ze sklepu.



38-letni mieszkaniec Szczytna usłyszał zarzut kradzieży mienia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Swoje zachowanie tłumaczył zbyt dużą ilością wypitego alkoholu.



Kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej jest zawsze czynem zabronionym pod groźbą kary. Przestępstwo kradzieży cudzej rzeczy ruchomej penalizowane jest w art. 278 § 1 kodeksu karnego i zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast przestępstwo przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech.