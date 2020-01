Nietrzeźwi na drogach powiatu szczycieńskiego

Brakiem wyobraźni mogą „pochwalić się” nietrzeźwi kierujący, których szczycieńscy policjanci zatrzymali na drogach naszego powiatu. Pomimo apeli wciąż nie brakuje osób, które nie tylko wbrew prawu, ale przede wszystkim wbrew zdrowemu rozsądkowi decydują się na to, by wsiąść za kierownicę auta, będąc w stanie nietrzeźwości. Niestety takie bezmyślne zachowanie przydarza się także kierującym jednośladami.

We wtorek (31.12.2019 r.) przed godziną 08:00 w Szczytnie na ulicy Łomżyńskiej szczycieńscy policjanci zatrzymali do kontroli kierującego oplem. Badanie stanu trzeźwości wykazało u 48-latka ponad 0,4 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy.



Z kolei wczoraj (01.01.2020 r.) w miejscowości Zieleniec policjanci ruchu drogowego zatrzymali nietrzeźwego 34-letniego kierującego skodą. Został on wytypowany do zatrzymania, gdyż tor jego jazdy sugerował, że może się on znajdować pod wpływem alkoholu. W tym przypadku mundurowi nie mylili się. Mężczyzna „wydmuchał” ponad 1,4 promila alkoholu. Mieszkańcowi gminy Wielbark zatrzymano dokument uprawniający do kierowania pojazdami mechanicznymi. Dodatkowo podczas kontroli okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami za co został ukarany mandatem w kwocie 500 zł.



Dzisiaj w nocy (02.01.2010 r.) na trasie Pasym-Tylkowo parę minut po godzinie 02:00 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie również zatrzymali do kontroli kierującego toyotą. Tym razem również powodem zatrzymania było podejrzenie, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu. W wyniku badania pod kątem trzeźwości okazało się, że 54-letni mieszkaniec Białegostoku na ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.