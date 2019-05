Szczycieńscy policjanci zatrzymali poszukiwanego 27-latka

Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej pojazd. Podczas sprawdzania danych osobowych okazało się, że jeden z nich podał nieprawdziwe dane. Policjant zweryfikował tę nieprawidłowość, porównując zdjęcie z bazy danych z wyglądem legitymowanego 27-latka. Okazało się, że podał on dane brata. Podczas sprawdzania „prawdziwej” tożsamości legitymowanego okazało się, że jest on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Szczytnie do odbycia kary pozbawienia wolności.

W piątek 24 maja kilka minut po godzinie 1.00 szczycieńscy policjanci w miejscowości Jedwabno zatrzymali do kontroli drogowej osobowego volkswagena, którym podróżowało 3 mężczyzn.



Podczas sprawdzania danych w policyjnych systemach okazało się, że jeden z legitymowanych mężczyzn podał nieprawdziwe dane. „Wpadł”, gdy funkcjonariusz zauważył różnice w wyglądzie legitymowanego z tym co widniało na zdjęciu w Rejestrze Dowodów Osobistych.



27-latek oświadczył, że dane które podał są jego brata. Po zweryfikowaniu i ustaleniu prawdziwych danych okazało się, że jest on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Szczytnie. Mężczyzna ma do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze 74 dni. Mieszkaniec Wielbarka został zatrzymany i przewieziony do szczycieńskiej jednostki skąd następnie został przetransportowany do zakładu penitencjarnego.



Za popełnienie wykroczenia z art. 65§1 kodeksu wykroczeń – wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy policji - mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.